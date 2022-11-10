США продовжать надавати Україні передові системи ППО - Білий дім Ольга

Матарикіна

Штати також продовжують тісну взаємодію із союзниками та партнерами щодо притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства

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Сполучені Штати продовжать надавати Україні передові системи озброєння, включно із сучасними системами протиповітряної оборони на тлі протистояння українців російській агресії. Про це, як повідомили в Білому домі, заявив у понеділок в розмові з президентом України американський лідер Джо Байден. "Президент Байден пообіцяв продовжити постачання Україні допомоги, необхідної для її оборони, включно з передовими системами ППО", - зазначається в офіційному повідомленні за результатами розмови двох лідерів. Байден також засудив останні ракетні удари рф по українських містах та запевнив, що США продовжують тісну взаємодію із союзниками та партнерами щодо притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства. Крім того, взаємодія між країнами заходу відбувається в плані забезпечення України оборонною, економічною та гуманітарною допомогою. Як повідомлялося, російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України, під удар потрапив й Київ.

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