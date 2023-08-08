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ПОЛІТИКА

США продовжать тиск на рф для відновлення “зернової угоди” – Держдеп

08 серпня 2023, 08:51
США продовжать тиск на рф для відновлення “зернової угоди” – Держдеп
США не вірять російським відмовкам про причини виходу з угоди.

Сполучені Штати Америки продовжать тиснути на кремль з метою змусити рф повернутися до "зернової угоди", однак ті поки що не проявляють такого бажання.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо тиснути на росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи", - заявив Міллер.

Він також додав, що США не вірять російським відмовкам про причини виходу з угоди. За його словами, експорт російського зерна і добрив мав одні з найвищих показників під час дії Чорноморської ініціативи.

Міллер підкреслив, що США продовжать поз’яснювати решті світу, що саме росія несе відповідальність за зрив угоди і бомбардування українських портів.

"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на рф", - наголосив представник Держдепу.

Підсумовуючи, він додав, що наразі у Вашингтоні не бачать жодних ознак готовності рф поновити участь в угоді.

Кілька тижнів тому рф заявила, що "призупиняє" участь у "зерновій угоді", доки всі її умови не виконають. Таким чином, експорт українського зерна Чорним морем було припинено. 

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.

СШАвійназернова угодарф тероризм

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