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США продовжили на рік термін програми для біженців з України

14 березня 2023, 12:15
США продовжили на рік термін програми для біженців з України
Рішення стосується українців, які прибули до США за програмою з 24 лютого по 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine), ще на один рік.

Про це повідомляє видання AP.

Впродовж наступних чотирьох тижнів міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.

Програма "Єднання для України" дає право на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США.

Українці, які приїхали в межах даної програми, як правило, отримували два роки дозволу на гуманітарне перебування (humanitarian parole) в США.

Програми, які передбачають дозвіл на гуманітарне перебування у США, як правило, тимчасові й розраховані на один-два роки.  

Вже понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" (United for Ukraine) і в’їхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни.
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