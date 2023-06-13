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ПОЛІТИКА

США продовжили санкції проти білорусі ще на рік

13 червня 2023, 08:42
США продовжили санкції проти білорусі ще на рік
Фото: Ukrinform
Термін дій обмежень, згідно з раніше прийнятими указами, мав завершитися 16 червня.

Сполучені Штати Америки продовжили дію санкцій проти білорусі ще на рік. 

Про це повідомляється в заяві Білого дому.

Як йдеться у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також "шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму" продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений Указом № 13405 щодо білорусі", - заявив американський президент.

У Білому домі зазначили, що розділи закону про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення дії положення в країні (тут - про введені США санкції щодо білорусі), якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі та не передає Конгресу повідомлення, що таке положення має залишатися чинним.

"Відповідно до цього положення я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан в Республіці білорусь, оголошений відповідно до Указу № 13405 від 16 червня 2006 р., дія якого була розширена відповідно до Указу № 14038 від 9 серпня 2021 року, діятиме і після 16 червня 2023 року", - зазначено у заяві Байдена.

санкціїСШАБілорусь

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