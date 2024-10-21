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США профінансують виробництво українських дронів на $800 мільйонів – Зеленський

21 жовтня 2024, 21:55
США профінансують виробництво українських дронів на $800 мільйонів – Зеленський
Фото: www.ekathimerini.com
Зеленський також розповів про результати зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення прокоментував рішення Сполучених штатів щодо надання нового оборонного пакета обсягом в 400 млн доларів. 
 
Про це ідеться у Telegram-каналі президента.
 
"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде. Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс", – сказав Зеленський.
 
Він також додав, що під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив реалізацію українського плану перемоги.
 
"Про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти Плану. Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Очевидно, що путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни", – додав Зеленський.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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