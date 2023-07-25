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США прокоментували погрози Польщі з боку ПВК "Вагнер"

25 липня 2023, 09:57
США прокоментували погрози Польщі з боку ПВК
джерело novynarnia
США запевнили, що за потреби захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

Польща є членом НАТО. Тому Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм її території у разі реальної загрози.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – це член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше олександр лукашенко поскаржився російському диктатору владіміру путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

 

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