США прокоментували зустріч путіна та Прігожина

"Немає героїв, обидва злочинці".

У Вашингтоні переконані, що в цій історії немає героїв – вони обидва віддавали злочинні накази.

Про це зауважив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - повідомляє Укрінформ.

"Щодо повідомлень у ЗМІ, як скажу, що вочевидь Прігожин і путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що оцінки американської сторони залишаються такими ж, як і на початку ситуації із заколотом в росії:

"У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".

Міллер також зазначив, що це вочевидь не останній розвиток історії з Прігожиним.