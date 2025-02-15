США пропонує білорусі договір, який може зменшити вплив росії – NYT

Американські санкції проти калію перерізали важливий економічний шлях для лукашенка.

Вашингтон очікуює укласти з білоруссю угоду, завдяки якій країна має звільнити "безліч" політв'язнів, а США послаблять санкції щодо білоруських банків і експорту калію.

Про це інформу газета The New York Times, посилаючись на джерела.

Видання пише, що напередодні звільнення трьох політв'язнів із білорусі з самопроголошеним президентом країни Олександром лукашенком та головою КДБ білорусі зустрівся заступник помічника держсекретаря і двоє американських чиновників.

"Це була перша зустріч лукашенка з високопоставленим чиновником Державного департаменту за останні п'ять років і початок того, що може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником рф", - пишуть журналісти.

В середу ввечері Сміт привітав успішне завершення того, що він назвав "спецоперацією" і назвав звільнення трьох політв'язнів "величезною перемогою і відповіддю на програму президента Трампа "Мир через силу".

Джерела розповіли NYT, що на зустрічі західних дипломатів у четвер у Вільнюсі Сміт заявив, що наступним кроком може стати велика угода, згідно з якою лукашенко звільнить безліч політичних в'язнів, у тому числі відомих.

В обмін на це США послаблять санкції над білоруськими банками та експортом калію - головного інгредієнта добрив, який виробляє білорусь.

За словами дипломатів, які були присутні на його брифінгу, Сміт сказав, що головною метою США є забезпечення свободи для більшої кількості політичних в’язнів. Він сказав, що запитав Лукашенка, чи готовий він зменшити репресії, і отримав запевнення, що готовий.

"Інша важлива мета, сказав Сміт дипломатам, полягає в тому, щоб дати Лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу росії", - написано у статті.

Сміт сказав, що лукашенко не виявляв жодних ознак поганого здоров'я і виглядав упевненим і повністю контролював ситуацію, сказали кілька присутніх.

Газета зазначає, що ведучий державного білоруського телебачення Ігор Тур припустив, що Сміт не був справжнім лідером американської делегації і що в зустрічі також брав участь більш високопоставлений чиновник.

Також він керував політикою щодо білорусі під час адміністрації Байдена і минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо послаблення санкцій, але до цього тижня він ніколи не їздив до мінська для зустрічі з лукашенко.

Американські санкції проти калію перерізали важливий економічний шлях для білоруського правителя, але дали надприбуток рф, ще одному великому виробнику, оскільки світові ціни підскочили.

Частина білоруського калію продовжувала потрапляти на світові ринки через росію, а не попереднім, дешевшим шляхом через Литву.