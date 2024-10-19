США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російський блог "Рибарь"
19 жовтня 2024, 15:54
Фото: з вільних джерел
Штати звинувачують "Рибарь" у втручанні у вибори
Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".
Про це йдеться на сайті на сайті Держдепу США.
Як ідеться у заяві, "Рибарь" має понад 1,3 мільйона підписників на Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні кремля в Україну. Блог має на меті "зміцнення військового потенціалу росії та просування проросійських і антизахідних наративів".
Раніше "Рибарь" раніше фінансував ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. "Рибарь" отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації "Ростех", проти якої Міністерство фінансів США ввело санкції в червні 2022 року.
"Рибар покладається на зв’язки та фінансування Ростеху для зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів", – зазначено у повідомленні.
"Рибарь" керує пропагандистськими каналами в соціальних мережах #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS для просування політичних інтересів російського уряду в Сполучених Штатах.
Крім того, напередодні президентських виборів у США 2024 року ця організація створила канал «TEXASvsUSA» у соцмережі Х, щоб використовувати проблему іммігрантів без документів, які перетинають кордон Техасу, "що є політично та соціально чутливою темою". Через цей канал "Рибар" намагався посіяти розбрат, сприяти соціальному розколу, розпалювати міжпартійну та расову ворожнечу та заохочувати ненависть і насильство в Сполучених Штатах.
Також у Держдепі США оприлюднили список розшукуваних осіб, причетних до "Рибаря":
- Володимир Сергійович Беркутов (TEXASvsUSA),
- Кань Олександр Климович (начальник відеовідділу)
- Костерова Тетяна Петрівна (керівник відділу іноземних мов),
- Кузнецова Ольга Сергіївна (регіональний менеджер Рибар),
- Максим Віталійович Матвєєв "Матвєєв" (дизайнер і керівник контент-групи),
- Олександр Ігорович Мінін (TEXASvsUSA),
- Мініна Валентина Валеріївна (TEXASvsUSA),
- Звінчук Михайло Сергійович (директор "Рибарь"),
- Звінчук Валерія Володимирівна (креативний директор "Рибаря").