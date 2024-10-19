США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російський блог "Рибарь"

Штати звинувачують "Рибарь" у втручанні у вибори

Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе ідентифікувати місцезнаходження авторів та причетних до російського блогу "Рибарь".

Про це йдеться на сайті на сайті Держдепу США.

Як ідеться у заяві, "Рибарь" має понад 1,3 мільйона підписників на Telegram-каналі, зосередженому переважно на вторгненні кремля в Україну. Блог має на меті "зміцнення військового потенціалу росії та просування проросійських і антизахідних наративів".

Раніше "Рибарь" раніше фінансував ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. "Рибарь" отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації "Ростех", проти якої Міністерство фінансів США ввело санкції в червні 2022 року.