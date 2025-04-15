Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США пропонують Ірану передати збагачений уран росії

15 квітня 2025, 19:49
США пропонують Ірану передати збагачений уран росії
Фото: з вільних джерел
Цю пропозицію Іран, як очікується, відхилить.

США пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану до третьої країни, наприклад, до росії. Так Вашингтон продовжує свої спроби згорнути ядерну програму Тегерана та не допустити її використання для створення ядерної зброї.

Про це повідомляє The Guardian.

Питання передачі урану третій стороні, за даними видання, порушували на непрямих переговорах між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, які відбулися 12 квітня. Однак це питання вважається одною з головних перешкод на шляху до майбутньої ядерної угоди між США та Іраном. 

Очікується, що Іран відкине пропозицію американської сторони про передачу запасів урану. Він наполягає на тому, щоб запас, накопичений за останні чотири роки, залишився на його території під суворим контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Тегеран вважає уран запобіжником або своєрідною страховкою на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди. Адже президент США Дональд Трамп у 2018 році вже відмовлявся від домовленостей, досягнутих за президентства Барака Обами у 2015 році.

У Тегерані наголошують: якщо запаси будуть вивезені, а США знову зірвуть угоду, Ірану доведеться відновлювати програму збагачення урану з нуля.

Хоча більшість переговорів 12 квітня проводилися опосередковано, за посередництва Оману, відбулися також і прямі зустрічі Віткоффа з Арагчі.

Наступна зустріч американської та іранської сторін щодо ймовірної ядерної угоди відбудеться 19 квітня в Римі. Це розглядається як політичний жест Трампа в бік Італії, пише The Guardian. Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуватиме в Римі протягом великодніх вихідних.

СШАІранУран

Останні матеріали

Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється