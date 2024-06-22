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ПОЛІТИКА

США пропонують Ізраїлю гарантії на випадок повномасштабної війни з "Хезболлою"

22 червня 2024, 17:17
США пропонують Ізраїлю гарантії на випадок повномасштабної війни з
Фото: facebook.com idfonline
Проте про відправку військ мова не йде.

Високопоставлені чиновники США запевнили ізраїльську делегацію у Вашингтоні, що у разі повномасштабної війни Ізраїлю з "Хезболлою", Сполучені Штати повністю підтримають свого союзника.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Під час обговорення питання про провокації "Хезболли" на кордоні офіційні особи США чітко дали зрозуміти, що адміністрація президента Джо Байдена запропонує Ізраїлю необхідну допомогу у сфері безпеки, повідомили джерела CNN. Проте Сполучені Штати не відправлятимуть американські війська у зону бойових дій за такого сценарію.

Зазначається, що запевнення прозвучали на тлі загострення між Ізраїлем та Хезболлою на кордоні та звинуваченнями премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у приховуванні зброї та боєприпасів від його країни з боку США. Пізніше це спричинило суперечку між ізраїльськими та американськими офіційними особами, додає CNN.

СШАІзраїльХезболла

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