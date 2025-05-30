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ПОЛІТИКА

США пропонують план 60-денного припинення вогню в секторі Гази

30 травня 2025, 14:03
США пропонують план 60-денного припинення вогню в секторі Гази
Фото: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Глибокі розбіжності між Хамасом та Ізраїлем завадили попереднім спробам відновити перемир'я, яке було порушено в березні.

План США щодо Гази, з яким ознайомилося агентство Reuters 30 травня, передбачає 60-денне припинення вогню та звільнення 28 ізраїльських заручників, як живих, так і мертвих, протягом першого тижня в обмін на звільнення 1236 палестинських в'язнів і повернення останків 180 загиблих палестинців.

У документі зазначено, що план гарантується президентом США Дональдом Трампом та посередниками Єгиптом і Катаром. Згідно з планом передбачається також надання гуманітарної допомоги Газі, як тільки Хамас підпише угоду про припинення вогню. Допомога буде доставлена через Організацію Об’єднаних Націй, Червоний Півмісяць та інші погоджені канали.

29 травня Білий дім повідомив, що Ізраїль погодився на пропозицію США щодо припинення вогню. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив сім’ям заручників, які перебувають у Газі, що Ізраїль прийняв угоду, запропоновану спецпредставником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

Палестинська бойова група Хамас заявила Reuters, що розглядає план і відповість 30 або 31 травня. 

Згідно з планом США, Хамас звільнить останніх 30 із 58 заручників Ізраїлю після встановлення постійного припинення вогню. Ізраїль також припинить усі військові операції в Газі відразу після набуття чинності перемир’я. Ізраїльська армія також повинна буде поетапно передислокувати свої війська.

60-денне перемир'я також може бути продовжено, якщо переговори про постійне перемир'я не будуть завершені протягом встановленого терміну.

Війна між Ізраїлем і Хамас, що тривала з жовтня 2023 року, була тимчасово зупинена у січні 2025 року завдяки угоді про припинення вогню та обмін заручниками. Однак у ніч на 18 березня Ізраїль знову розпочав атаки, звинувативши Хамас у зриві домовленостей. Ударів зазнали керівники угруповання, включно з фактичним премʼєром Гази. Ізраїль заявив, що подальші переговори можливі лише "під вогнем".

СШАХАМАСДональд ТрампСектор Гази

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