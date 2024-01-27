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ПОЛІТИКА

США просуватимуть "формулу миру" Зеленського — Кірбі

27 січня 2024, 19:16
США просуватимуть
Фото: УНН
Він зазначив, що Вашингтон "прихильний політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України".

Сполучені Штати просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні.

Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначив, що Вашингтон "прихильний політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України".

"Держдепартамент США опублікував протокол дискусії, яку провів із президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен. Джейк Салліван, звичайно ж, там був присутній. Вони говорили про важливість продовження глобальної підтримки України і, звичайно, вони також говорили про те, що відбувається на полі бою, про те, як Зеленський бачить усе це", - заявив він. 

Кірбі підкреслив, що в Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру.

"Таким чином виникла ще одна ідея - спробувати "розкрутити формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", - заявив він.

Виступаючи на саміті G20 у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

СШАзеленськийформула миру

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