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ТЕХНОЛОГІЇ

США просуваються у обмеженнях експорту технологій мікросхем до Китаю – Нідерланди

18 січня 2023, 17:07
США просуваються у обмеженнях експорту технологій мікросхем до Китаю – Нідерланди
Фото: REUTERS
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок заявив, що бачить поступовий прогрес у переговорах щодо нових обмежень, які Сполучені Штати хочуть запровадити щодо експорту технологій виробництва мікросхем до Китаю.

"Я думаю, що крок за кроком ми зможемо досягти хороших результатів у співпраці", – сказав Рютте в інтерв'ю нідерландській телепрограмі Nieuwsuur після свого візиту до Білого дому, передає Reuters.

Лідери обговорили прохання США до Нідерландів прийняти запроваджені в жовтні американські правила, спрямовані на стримування промисловості виробництва мікросхем Китаю, щоб уповільнити її технологічний і військовий прогрес, але подробиці переговорів не розголошуються.

У Нідерландах знаходиться ASML Holding NV, ключовий виробник обладнання для виробництва напівпровідників. У 2021 році на Китай припадало 15% продажів – близько 2 мільярдів євро (2,2 мільярда доларів), на які може вплинути, якщо Нідерланди приймуть нові правила США.

Рютте наголосив, що для західних країн важливо не втратити свої лідируючі позиції в передових напівпровідникових технологіях і що передові мікросхеми не повинні використовуватися у військових цілях "у країнах, де ви не бажаєте, щоб це сталося".

Але він також попередив, що глобальні ланцюжки постачання простіших технологій не повинні порушуватися експортними обмеженнями.

"Це ширше, ніж просто одна країна. Ми спілкуємося не тільки зі США, ми спілкуємося з багатьма партнерами", – підкреслив прем'єр Нідерландів.

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