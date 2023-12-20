США просять допомоги у Японії, щоб передати Україні ракети для Patriot – WP

Японія найближчими днями дозволить експорт у США кількох десятків ракет до Patriot.

Це що дозволить Вашингтону відправити більше сучасних ППО Україні.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

Ще один азіатський союзник Штатів - Південна Корея пообіцяла відправити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Видання пише, значна частина поставок вже була здійснена.

Зіткнувшись із небезпечною нестачею ракет для ППО в України і нелегким вирішенням проблеми з фінансуванням у Конгресі, Вашингтон все більше покладається на союзників щодо надання термінової підтримки озброєнням.

Тепер допомога може надходити від партнера за межами Європи.

Очікується, що цього тижня Японія офіційно оформить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет до Patriot до США, що поповнить запаси Вашингтона.

Це дасть Вашингтону можливість надіслати більше складних засобів протиповітряної оборони в Україну, яка відчайдушно потребує, оскільки Київ готується відбивати російські авіаудари цієї зими.

Зміна в законі - це модифікація правил експорту оборонної продукції — прямо не згадуватиме систему Patriot, але відповідатиме ключовому запиту адміністрації Байдена, заявили офіційні особи США на умовах анонімності, оскільки обговорення ще тривають.

Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи ППО США, за ліцензією компанії Raytheon.

Президент Байден порушив це питання з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді ще в серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця.

Сеул пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів протягом минулого року — більше, ніж усі європейські країни разом узяті. Чиновники кажуть, що значну частину угоди було забезпечено.

Японія, стурбована тим, що вторгнення росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до санкцій Заходу проти москви.

"Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі G7.

Очікується, що Японія оголосить про зміни вже в п'ятницю.

Проте прямо в Україну ракети не поїдуть. Швидше, Японія розглядає можливість відправки десятків ракет до США, щоб вона могла поповнити свої запаси, призначені для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Токіо ще не представив графік, але рішення щодо кількості очікується "відносно скоро", сказав чиновник.

Йдеться про боєприпаси PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет, вибухаючи поблизу, а другі є боєприпаси націлюються прямо на ракети і літаки та мають більший вибуховий удар. За словами аналітиків, більш досконалі перехоплювачі PAC-3 коштують приблизно $4 мільйони за штуку.

Цей крок стався після того, як президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона минулого тижня забив тривогу щодо оборони своєї країни. Лише "жменька" боєприпасів залишилася для захисту Києва, і він хоче мати більше, щоб захистити великі міста.