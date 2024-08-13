США просять Туреччину переконати Іран уникнути ескалації на Близькому Сході

Анкара вважає, що Тегеран не піде на ескалацію.

Сполучені Штати просять Туреччину та інших союзників, які мають зв’язки з Іраном, переконати Тегеран знизити напруженість на Близькому Сході та не йти на ескалацію. Про це заявив посол США в Туреччині Джефф Флейк.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми просимо всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, переконати їх у деескалації, це стосується й Туреччини", — заявив Флейк журналістам.

Він додав, що Анкара робить "усе можливе, аби переконатися, що ситуація не загостриться". За його словами, турецькі співрозмовники Вашингтона здаються більш впевненими, ніж американці, що Тегеран не піде на ескалацію.

Нагадаємо, 31 липня у Тегерані ракетним ударом вбили політичного лідера терористичного угрупування Хамас – Ісмаїла Ганію. Після цього низка ЗМІ та західні чиновники заявляли, що Іран може помститися та атакувати Ізраїль, який не визнає причетності до ліквідації ватажка терористів.

Білий дім очікує атаки Ірану на Ізраїль вже "цього тижня".