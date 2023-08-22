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США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети

22 серпня 2023, 10:11
США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети
Польща США
Американські військові та розробники отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW.

Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування біля узбережжя на півдні штату Каліфорнія.

Про це повідомляє Defense News.

Повідомляється, що запуск було здійснено  зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. Зазначається, що в результаті випробувань військовими та розробниками було отримано цінні відомості про можливості ракети ARRW. Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден раніше застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.

Незабаром після цього ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Повідомляється, що перший успішний пуск ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. Стверджувалося, що вона розвинула швидкість, яка в п'ять разів перевищила швидкість звуку, і вибухнула на запланованій ділянці. У березні 2023 року випробування пройшли невдало.

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