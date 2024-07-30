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США провели випробування гіперзвукової зброї

30 липня 2024, 15:33
США провели випробування гіперзвукової зброї
Фото: afp.com
Йдеться про гіперзвуковий ракетний комплекс дальньої дії (LRHW) Dark Eagle.
Представник Пентагону повідомив виданню The War Zone, що армія і ВМС США провели на Атлантиці випробування гіперзвукової зброї.
 
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 
 
"Армія і ВМС США нещодавно провели випробування гіперзвукової системи на базі Космічних сил Кейп-Канаверал у Флориді", - повідомив представник міністерства оборони США виданню.
 
Коли саме було проведено випробування, не розголошується. Імовірно воно відбулося 25 липня, зазначає видання, вказуючи на активність військової авіації поблизу Флориди.
 
"Це випробування стало важливим етапом у розробці оперативної гіперзвукової технології. Були зібрані важливі дані про роботу техніки та програмного забезпечення, які сприятимуть подальшому прогресу в напрямі розгортання гіперзвукової зброї. Наразі у нас немає додаткових подробиць або інформації (про випробування), які ми могли б надати", - зазначив він.
 
Водночас американські військові не повідомляють, чи було воно успішним або невдалим, і чи був взагалі реальний запуск.
 
За наявними даними, йдеться про гіперзвуковий ракетний комплекс дальньої дії (LRHW) Dark Eagle, що розробляється для оснащення армії і ВМС США.
 
Гіперзвукові ракети Dark Eagle здатні розвивати швидкість у 5 Маха (близько 6 тис. км на годину). Планувальний блок може маневрувати по висоті, що ускладнює його виявлення системами ПРО. За даними Пентагону, батарея наземного комплексу складається з командно-штабної машини і чотирьох важких транспортерів із двома контейнерами на кожному з гіперзвуковими ракетами. Проєктна дальність ракети становить 2775 км.
 
Передачу першого прототипу гіперзвукового комплексу 5-му батальйону 3-го артилерійського полку 17-ї бригади польової артилерії було здійснено ще 7 жовтня 2021 року під час церемонії на об'єднаній базі Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон.
СШАвипробуваннявійна в Україніросія окупанти

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