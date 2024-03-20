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США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети – Reuters

20 березня 2024, 09:57
США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети – Reuters
Польща США
У ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети.

ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.

У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.
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