США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети – Reuters
20 березня 2024, 09:57
Польща США
У ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети.
ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.
Про це повідомляє Reuters.Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.
У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.