США провели випробування нової гіперзвукової крилатої ракети – Reuters

У ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети.

ВВС Сполучених Штатів провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 залишив острів Гуам у тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. У ВПС США випробування назвали успішними, але не розкрили її максимальної швидкості та дальності польоту.У ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). Виробником ракети є корпорація Lockheed Martin.