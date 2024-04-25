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США провели випробування сучасної зброї для боротьби з дронами

25 квітня 2024, 21:55
США провели випробування сучасної зброї для боротьби з дронами
Польща США
Ця демонстрація показала підвищену вогневу міць R600 і наголосила на його ролі у підвищенні бойової ефективності легких сил.

Американський виробник зброї EOS Defense Systems USA провів тести свого новітнього дистанційного модуля з 30-мм гарматою, спареним кулеметом та ракетами Javelin.

Про це повідомляє АрміяInform, з посиланням на портал Army Recognition.

Під час презентації EOS продемонструвала здатність R600 ефективно нейтралізувати дрони класу 1 на дистанціях понад 300 метрів та вражати наземні цілі за допомогою 30-мм гармати на відстані до 1200 м.

R600, встановлений на армійській роботизованій машині підтримки піхоти малого багатоцільового обладнання (S-MET), оснащений широким спектром озброєння, включаючи гармату Northrop Grumman M230LF, спарений кулемет та чотири ракети Javelin.

"Ця демонстрація показала підвищену вогневу міць R600 і наголосила на його ролі у підвищенні бойової ефективності легких сил. Додавання ракет Javelin, відомих своїми протитанковими можливостями, знаменує значний стрибок в ефективності, доступній передовим підрозділам", – заявили експерти.

Успішне тестування R600 на PC-C4 проводилося в Національному навчальному центрі у Форт-Ірвіні, Каліфорнія, у співпраці з кількома галузевими партнерами. Компанія Boresight Aerial Targets надала недорогі БПЛА, які служили реалістичними цілями для навчань боротьби з безпілотниками (C-UAS), а інтеграція ракет Javelin підтримувалася командою спільного підприємства Javelin.

"Старші керівники армії США, які були присутні на заході, оцінили представлені нові технології, що мають важливе значення для успіху армії в майбутніх конфліктах і вплинуть на перспективні рішення щодо придбання даного озброєння. Демонстрація дистанційного бойового модуля R600 відповідає стратегічним пріоритетам армії щодо інтеграції більшої кількості безпілотних та дистанційно керованих систем, які забезпечують важливий захист бійців у бойових сценаріях", – наголошено в тексті заяви за підсумками польових випробувань.

СШАдронивійна в Україніросія окупанти

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