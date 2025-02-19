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США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

19 лютого 2025, 16:57
США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
Фото: з вільного доступу
Запуск відбувся 19 лютого о 01:00 за тихоокеанським часом із Військово-повітряної бази Ванденберг.
США провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III. Запуск відбувся 19 лютого о 01:00 за тихоокеанським часом із Військово-повітряної бази Ванденберг. Ним керувала 377-ма група випробувань і оцінки.
 
Про це йдеться в офіційному повідомленні бази.
 
"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерне стримування Сполучених Штатів залишається безпечним, надійним і ефективним у стримуванні загроз 21-го століття, і заспокоїти наших союзників", - йдеться в повідомленні бази.
 
Як заявив виконувач обов'язків міністра ВПС Гері Ешворт, цей запуск - лише один зі способів, за допомогою яких ВПС демонструє готовність, точність і професіоналізм ядерних сил США:
 
"Він також забезпечує впевненість у летальності та ефективності місії ядерного стримування країни".
 
У Ванденберзі також акцентували, що це "випробування є частиною постійної прихильності країни підтримці надійного стримування і не є відповіддю на поточні світові події".
 
"Під час цього випробування ми зібрали і проаналізували експлуатаційні характеристики та інші ключові дані для оцінки поточних компетенцій ракетної системи. Це дає змогу нашій команді аналізувати та повідомляти про точність і надійність поточної системи, одночасно перевіряючи прогнозовані поліпшення ракетної системи. Дані, які ми збираємо й аналізуємо, мають вирішальне значення для підтримки Minuteman III, поки ми прокладаємо шлях для Sentinel", - заявив командир 377-ї групи, полковник Дастін Хармон.
СШАракетавійна в Україніросія окупанти

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