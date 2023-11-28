Грецькі власники нафтових танкерів почали скорочувати перевезення російської нафти, що може порушити її поставки.

Про це повідомив Bloomberg.

Число грецьких танкерів, які йдуть до росії, цього місяця скоротиться на 25% порівняно з жовтнем і на 60% порівняно з червнем. Про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Така ситуація може викликати занепокоєння чиновників в москві, адже росія все ще потребує допомоги від іноземних судно операторів, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок.

"В цьому місяці Міністерство фінансів США налякало деяких власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили для дотримання встановленого G7 граничного рівня цін на російську нафту. Представники двох афінських компаній невдовзі після цього заявили, що вони діють обережно, оцінюючи ситуацію", - пише агентство.

Обережність підтверджується і даними відстеження суден, які демонструють, що грецькі танкери в листопаді перевезуть лише 15 вантажів флагманської російської нафти марки Urals з портів Балтійського і Чорного морів.

Ще в жовтні вони перевезли 20.

Обмеження ціни означає, що компанії в ЄС можуть перевозити російську нафту лише за ціною $60 за барель або нижче, але попри це ціна Urals підскочила вище цього рівня в липні, тоді торгівля не припинилася.

"Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти поставки російської нафти, позбавивши росію доходів. Все ще можливо, що деякі грецькі власники повернуться до торгівлі з росією, коли вони матимуть час повністю оцінити листи Мінфіну США", - пише Bloomberg.

В разі, якщо поточні темпи експорту збережуться, а вже заплановані поставки відбудуться за графіком, поставки російської нафти можуть скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на добу в листопаді.

Грецькі судна як і раніше, перевозять близько п'ятої частини всіх вантажів російської нафти марки Urals і близько кожного 7-го вантажу російської нафти, включаючи ті, що відвантажуються з терміналів на тихоокеанському і арктичному узбережжі країни, показують дані відстеження суден.

Проте листи від Казначейства США, які надійшли майже 30 фірмам, які контролюють близько 100 нафтових танкерів, викликали занепокоєння серед судновласників.

В копії одного з листів містився запит на надання широкої інформації і документації про поставки та компанії, які беруть у них участь - в ньому містилася погроза ув'язнення за умови, що одержувачі не виконають вимогу в повному обсязі.

Представники двох страхових компаній розказали, що тон розмов з владою змінився протягом останніх тижнів, а це свідчить про більш суворе дотримання ліміту.