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США пригрозили військовою відповіддю російським атакам на американські літаки – AP

18 липня 2023, 17:07
США пригрозили військовою відповіддю російським атакам на американські літаки – AP
Фото: naked-science
Сполучені Штати "не поступляться жодною територією і продовжуватимуть літати в західній частині країни з місіями проти Ісламської держави".

США після інциденту з літаком-розвідником в небі над Сирією розглядають низку "військових варіантів" протидії зростаючій російській агресії.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Чиновник, який говорив з AP на умовах анонімності, відмовився деталізувати варіанти протидії агресивній поведінці російської авіації, проте сказав, що США "не поступляться жодною територією і продовжуватимуть літати в західній частині країни з місіями проти Ісламської держави".

Нагадаємо, 16 липня російський винищувач Су-35 у Сирії пролетів дуже близько до американського літака-розвідника МС-12, змусивши його пройти через турбулентний слід і поставивши під загрозу життя чотирьох членів екіпажу. Раніше російські винищувачі неодноразово атакували американські безпілотні літальні апарати MQ-9, проте новий інцидент викликав особливу тривогу, оскільки міг призвести загибелі людей.

СШАросійські військовівійна в Україніросія окупанти

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