США припускають, що за атакою безпілотників на кремль, ймовірно, стояли українці – NYT

В США припускають, що це була частина серії таємних операцій, організованих українськими службами безпеки.

Американські офіційні особи вважають, що атака безпілотників на кремль на початку цього місяця, ймовірно, була організована одним із спеціальних військових або розвідувальних підрозділів України.

Про це пише видання The New York Times.

Як йдеться у матеріалі, розвідувальні служби США не знають, який саме підрозділ здійснив атаку. Так само незрозуміло, чи знав про операцію президент України Володимир Зеленський або його підлеглі, хоча деякі чиновники вважають, що Зеленський не знав.

Такого висновку розвідслужби дійшли частково завдяки перехопленим повідомленням, у яких російські офіційні особи звинувачували Україну, а також іншим повідомленням, у яких вже українські офіційні особи заявляли, що вважають Україну відповідальною за запуск безпілотників 3 травня в бік кремля.

Офіційні особи США стверджують, що їхній рівень впевненості в тому, що саме український уряд безпосередньо санкціонував атаку безпілотників на кремль, є "низьким". Розвідувальні служби наразі не мають конкретних доказів залучення тих чи інших українських підрозділів або оперативників.

Американські чиновники так само розглядають атаку на газопроводи Nord Stream , які транспортували природний газ з росії до Європи, як роботу проукраїнських оперативників, чиї зв’язки з українським урядом ще належить встановити.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, описали свою оцінку в загальних рисах, і не стали ділитися деталями перехоплення.

Представники Білого дому, Центрального розвідувального управління та офісу директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

Хоча атака безпілотника завдала незначної шкоди, вона підірвала відчуття безпеки та непереможності, яке кремль намагався зобразити в москві.

Здатність розвідувальних служб США визначати відповідальність за атаки на російські об’єкти ускладнюється тим, як Україна організувала свої служби безпеки, які мають секретні, дублюючі та іноді конкуруючі функції.

Наприклад, Служба безпеки України, Головне управління розвідки та українські військові мають окремі загони спеціального призначення.

Вони працюють із різним рівнем професіоналізму та нагляду, і іноді змагаються за ресурси та увагу. Американські офіційні особи не впевнені, наскільки тісно ці підрозділи координують свою діяльність один з одним, якщо взагалі роблять це. Таке відокремлення, пише видання, є способом не дати можливості російським «кротам» дізнатися про їхні операції. Також не виключено, що це відбувається через недовіру між службами, або обидва варіанти.

Деякі офіційні особи США спочатку розглядали можливість того, що атака безпілотника на кремль могла бути здійснена російським урядом у рамках операції "під фальшивим прапором" і мала надати москві привід для ескалації конфлікту.

Але після атаки Сполучені Штати перехопили комунікацію, в якій російські офіційні особи обговорювали інцидент і результати попереднього розслідування москви того, що сталося. У цих внутрішніх дискусіях російські офіційні особи були здивовані вторгненням безпілотників і звинуватили Україну. Офіційні особи США заявили, що ці розвіддані допомогли переконати їх, що атаку здійснили не росіяни.

Сполучені Штати також перехопили українські розмови, в яких офіційні особи говорили, що вважають Україну відповідальною за атаку. Але ці чиновники, здавалося, не знали, хто в українській системі міг спланувати це, чи здійснити.

Джерела також стверджують, що деякі українські таємні оперативники працюють здебільшого незалежно та без прямого контролю з боку Зеленського чи його перших заступників. Вони говорять, що не вірять у санкціонування Зеленським всіх таємних операцій та повну обізнаність його у їх плануванні.

Натомість офіційні особи припускають, що Зеленський надав своїм спецслужбам широкі можливості з правом самостійно приймати рішення на кого і на що націлюватися, службам безпеки та їхнім співробітникам.

Представники США неодноразово застерігали Україну від проведення резонансних атак усередині росії, посилаючись на ризик ескалації.

Адміністрація Байдена не хоче, щоб москва вважала, що Сполучені Штати причетні до нападів, оскільки це може спровокувати Кремль на поширення конфлікту за межі України, або застосування ядерної зброї.

Втім, нині ці побоювання зменшились і українці продовжують проводити таємні операції на російській території, незважаючи на застереження США.

Хоча таємні атаки поки що мало вплинули на хід конфлікту в Україні, вони продемонстрували здатність Києва проникати глибоко всередину росії. Офіційні особи США кажуть, що метою операції може бути зміцнення морального духу українців і пробивання аури невразливості, яка оточує президента путіна.