США припинили постачання Туреччині обладнання для F-35
Це стало першим практичним кроком США у відповідь на купівлю Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Американські чиновники повідомили своїм турецьким колегам, що вони не отримають подальшого постачання відповідного обладнання F-35, необхідного для підготовки до прибуття літака.
"В очікуванні однозначного рішення Туреччини відмовитися від доставки С-400, постачання та діяльність, пов'язані з функціонуванням F-35, були припинені", - сказав підполковник ВПС США Майк Ендрюс.
Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрик Шанахан заявив днями, що хоче, щоб союзник по НАТО Туреччина залишилася в програмі літаків F-35, але додав, що Анкарі для цього необхідно придбати ракетні комплекси Patriot.
Туреччина заявляла, що не може прийняти пропозицію США щодо комплексів Patriot. Очікується, що встановлення системи С-400 в Туреччині розпочнеться в жовтні 2019 року. Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші країни НАТО.
Ердоган і Трамп провели телефонну розмову 14 грудня, американський президент оголосив про своє рішення вивести війська з Сирії 19 грудня.
Президент Туреччини сказав Трампу, що США повинні вийти з Сирії, вказавши на майже повну поразку "Ісламської держави" в країні. Потім Трамп попросив від Ердогана запевнення в тому, що Туреччина продовжить боротьбу з ІДІЛ і переможе терористичну групу.
Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що Ердоган дав Трампу "слово", що Туреччина покінчить з ІДІЛ.
"У п'ятницю в розмові Ердоган сказав президенту: "Насправді, як ваш друг, я даю вам слово", - сказав чиновник.
Раніше, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".
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