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США прискорили постачання допомоги в Україну на 30%

24 травня 2023, 16:07
США прискорили постачання допомоги в Україну на 30%
Фото з вільного доступу
США використовують досвід Холодної війни.

США прискорили постачання військової допомоги до України на 30% із початку широкомасштабного вторгнення росії, у цьому допомагає досвід Холодної війни.

Про це пише Defense One із посиланням на речника 21-го командування оперативного забезпечення армії США.

Він пояснив прискорення постачання збільшенням досвіду, звітами про виконання та покращенням здатності прогнозувати операції.

Посадовець зауважив, що армія США заново вивчає прийоми часів Холодної війни задля швидкого переміщення солдатів та техніки зі Сполучених Штатів до Європи.

Видання зауважує, що вперше США повернулись до старих навичок із транспортування техніки через Атлантичний океан до Європи у 2019 році під час щорічних навчань DEFENDER-Europe.

Це є відлунням військових ігор REFORGER, у межах яких НАТО готувалось до розгрому військ СРСР під час ймовірного вторгнення у Західну Німеччину.

Defense One пише, що з початку вторгнення потік озброєнь до України  зріс у геометричній прогресії, а станом на 21 травня США пообіцяло надати озброєння та обладнання на суму $38 млрд. Більшість із цієї допомоги буде надано зі складів Сполучених Штатів.

СШАдопомога арміїХолодна війнабоєприпасивійна в Україні

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