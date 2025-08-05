США прискорюють плани розміщення ядерного реактора на Місяці

NASA протягом останніх років фінансувало дослідження ядерних реакторів, включно з трьома контрактами по 5 мільйонів доларів, які були видані у 2022 році компаніям, що розробили початкові проєкти.

США прискорюють зусилля з розміщення ядерного реактора на Місяці, тимчасовий керівник NASA і міністр транспорту США Шон Даффі видав відповідну директиву. Прискорення розвитку ядерної енергетики є частиною зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо концентрації уваги NASA на пілотованих космічних польотах.

Про це пише The New York Times.

"Щоб дійсно просунути цю критично важливу технологію - як для підтримки майбутньої місячної економіки, так і для вироблення енергії на Марсі та зміцнення національної безпеки в космосі - агентство має діяти швидко", - заявив Даффі.

У директиві він посилається на плани Китаю і росії встановити реактор на Місяці до середини 2030-х років - у рамках спільного проєкту з будівництва бази. Якщо це станеться раніше США, Китай і росія "можуть потенційно оголосити закриту зону", що обмежить можливості США, попереджає державний діяч.

Документ вимагає протягом 30 днів призначити офіційного представника NASA, який курируватиме проєкт, а також протягом 60 днів оголосити тендер на пропозиції від приватних компаній. Встановлений реактор має виробляти щонайменше 100 кіловатів електроенергії - і бути готовим до запуску наприкінці 2029 року.

Якщо на Землі доба триває 24 години, то місячна доба - 29,5 земних діб. Два тижні безперервного сонячного світла змінюються двома тижнями темряви.

Такі суворі умови, як повідомляється, ускладнюють виживання космічних апаратів або місячної бази за умови використання лише сонячних панелей і акумуляторів. NASA і китайсько-російський альянс зосередили зусилля на дослідженні південного полюса Місяця, де сонце майже не піднімається над горизонтом, а дно деяких кратерів постійно перебуває в тіні.

NASA протягом останніх років фінансувало дослідження ядерних реакторів, включно з трьома контрактами по 5 мільйонів доларів, які були видані у 2022 році компаніям, що розробили початкові проєкти. Ті моделі були компактнішими від необхідних зараз - 40 кіловат (проти 100) потужності та менше шести тонн ваги.

Однак поки що не зрозуміло, що саме живитиме цей реактор.

"Перше повернення американців на Місяць у рамках програми Artemis заплановано на 2027 рік, але багато експертів сумніваються в реальності цих термінів. Ключові компоненти - включно з посадковим модулем Starship від SpaceX - все ще перебувають у стадії розробки", - повідомляють журналісти.

Водночас вони підкреслюють, що ядерний реактор буде особливо корисним для тривалих місій на Місяці, особливо під час двотижневої ночі, але NASA поки що не уточнює, коли може бути побудована постійна база.

Того ж дня Даффі підписав ще одну директиву - тепер для прискорення створення комерційних космічних станцій, які мають замінити МКС після її виведення з експлуатації 2030 року.