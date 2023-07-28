США прийме на озброєння бомбардувальник 6-го покоління через 2 роки

Командування ВПС США планує отримати на озброєння перший стратегічний стелс-бомбардувальник 6-го покоління B-21 Raider вже в 2025 році.

Бомбардувальник здатен нести звичайні та ядерні боєприпаси.

Про це повідомляє видання Air And Space.

Перший тестовий політ бомбардувальника корпорації Northrop Grumman може відбутись до кінця цього року.

Вартість B-21 Raider оцінюється в $772 млн і за попередніми даними, щорічно буде виготовлятися до 12 таких літаків.

ВПС США хочуть отримати щонайменше 145 таких бомбардувальників.

В грудні Пентагон вперше офіційно представив прототип нового стратегічного стелс-бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider, який розробляється.

Міністр оборони США Ллойд Остін на презентації сказав, що новий стратегічний бомбардувальник "є дуже важливим для завдань захисту Америки та стримування агресії".

"Ми ясно даємо зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризик і ціна агресії набагато перевершують будь-які можливі успіхи", - заявив Ллойд.

Міністр зазначив, що США мають намір побудувати таку кількість B-21, яка відповідатиме майбутній стратегічній ситуації.

"Жоден далекий бомбардувальник не може зрівнятися з його можливостями. Найефективнішим системам ППО буде важко виявити його в небі. Raider призначений для доставки як звичайних, так і ядерних боєприпасів із колосальною точністю", - додав він.

На сьогодні в США знаходяться близько десятка стратегічних бомбардувальників B-21 Raider на різних стадіях.

На сьогодні технічні характеристики B-21 суворо засекречені.