США прийме на озброєння бомбардувальник 6-го покоління через 2 роки
Бомбардувальник здатен нести звичайні та ядерні боєприпаси.
Про це повідомляє видання Air And Space.
Перший тестовий політ бомбардувальника корпорації Northrop Grumman може відбутись до кінця цього року.
Вартість B-21 Raider оцінюється в $772 млн і за попередніми даними, щорічно буде виготовлятися до 12 таких літаків.
ВПС США хочуть отримати щонайменше 145 таких бомбардувальників.
В грудні Пентагон вперше офіційно представив прототип нового стратегічного стелс-бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider, який розробляється.
Міністр оборони США Ллойд Остін на презентації сказав, що новий стратегічний бомбардувальник "є дуже важливим для завдань захисту Америки та стримування агресії".
"Ми ясно даємо зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризик і ціна агресії набагато перевершують будь-які можливі успіхи", - заявив Ллойд.
Міністр зазначив, що США мають намір побудувати таку кількість B-21, яка відповідатиме майбутній стратегічній ситуації.
"Жоден далекий бомбардувальник не може зрівнятися з його можливостями. Найефективнішим системам ППО буде важко виявити його в небі. Raider призначений для доставки як звичайних, так і ядерних боєприпасів із колосальною точністю", - додав він.
На сьогодні в США знаходяться близько десятка стратегічних бомбардувальників B-21 Raider на різних стадіях.
На сьогодні технічні характеристики B-21 суворо засекречені.