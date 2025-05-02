США призначили тимчасову повірену у справах в Україні

Джулі Девіс — дипломатка з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США.

Із 5 травня посолка Джулі Девіс розпочне виконання обов’язків тимчасово повіреної у справах США в Києві. Вона очолюватиме дипломатичну місію США від імені Дональда Трампа.

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Відомо, що нині Девіс обіймає посаду посолки США на Кіпрі. До призначення на Кіпр вона була спеціальною представницею США в білорусі, базуючись у Вільнюсі (Литва). У 2020 році вона стала першою з 2008 року послом США в білорусі. Раніше Девіс працювала заступницею помічника державного секретаря у справах Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника США при НАТО. Окрім англійської, вона розмовляє російською та французькими мовами.

До цього посольство США в Україні очолювала посолка Бріджит Брінк, яка у квітні подала у відставку.