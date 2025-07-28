США призупинили експортні обмеження для Китаю заради зустрічі Трампа з Сі

На початку цього року Трамп був готовий обмежити експорт технологій до Китаю.

США заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Цей крок покликаний захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із президентом КНР Сі Цзіньпіном.

Видання Financial Times пише, що останніми місяцями Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке займається контролем експорту, отримало вказівку уникати жорстких заходів щодо Китаю.

Хоча Трамп хоче уникнути дій, які можуть зашкодити зустрічі з Сі, деякі чиновники стверджують, що Вашингтон зв'язаний по руках у питанні експортного контролю через ризик заходів у відповідь з боку Китаю у вигляді обмеження експорту до США важливих рідкоземельних металів і магнітів.

На початку цього року Трамп був готовий обмежити експорт технологій до Китаю. У квітні його команда повідомила Nvidia, що заблокує експорт чіпа H20, який був розроблений для китайського ринку після того, як адміністрація Джо Байдена обмежила експорт досконаліших чіпів. Але Трамп змінив своє рішення після прямого лобіювання з боку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

H20 став предметом суперечки між представниками служб безпеки, які стверджують, що цей чіп допоможе китайським військовим. Крім суперечок навколо H20, американські чиновники та експерти з безпеки розчаровані тим, що адміністрація Трампа стримує дії щодо Китаю.

Варто зазначити, що офіційні особи США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів після попередніх зустрічей у Женеві та Лондоні.