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США призупинили іноземну допомогу для перегляду пріоритетів – Рубіо

11 лютого 2025, 10:57
США призупинили іноземну допомогу для перегляду пріоритетів – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За його словами, необхідно переглянути всю іноземну допомогу, значна частина якої проходить через USAID, ще частина через Держдепартамент.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка не відмовляється від надання допомоги іншим державам, однак процес і структура мають бути реорганізовані з урахуванням національних інтересів.
 
Про це він заявив у інтерв'ю ведучому подкасту Patriot на SiriusXM.
 
Рубіо наголосив, що США не відмовляються від надання іноземної допомоги та запевнив, що Америка "буде залучена".
 
"Я вважаю, що правильна іноземна допомога є корисною для країни, але вона має бути правильною", – сказав він.
 
На його думку, уявлення про те, що США "мають витрачати від $40 до $60 млрд на іноземну допомогу і що всі ці гроші йдуть на розумні цілі, абсурдне". 
 
"Частина цих коштів витрачається неефективно", – вважає він.
 
За його словами, необхідно переглянути всю іноземну допомогу, значна частина якої проходить через USAID, ще частина через Держдепартамент.
 
"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", – впевнений Рубіо.
 
Наразі, за його словами, США призупинили всю іноземну допомогу, щоб проаналізувати всі проєкти. Ті проєкти, в яких немає сенсу, будуть ліквідовані, а ті, від яких є користь – будуть збережені і, можливо, посилені.
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