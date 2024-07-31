США призупинили програму випуску винищувачів шостого покоління

ВПС США призупиняють програму винищувачів шостого покоління, оскільки зважують, чи обрали компанії програми NGAD правильний дизайн. Цей крок, ймовірно, затримає плани вибрати виробника цього року.

"Що стосується самої платформи, ми беремо паузу. Перед тим, як взяти на себе зобов’язання рухатися вперед з єдиним дизайном і єдиним виробником, ми хочемо ретельно поглянути на цю програму та переконатися, що вона правильна", - сказав очільник ВПС Френк Кендалл.

Службі "знадобиться кілька місяців", щоб з’ясувати, чи обрано правильний дизайн і робочі концепції для запланованого літака наступного покоління Air Dominance. Водночас Кендалл підтвердив, що програма з часом буде просуватися вперед.

"Я абсолютно впевнений, що ми все ще збираємося створювати пілотований літак шостого покоління. Є ймовірність, що він може бути без екіпажу, але я думаю, що ми ще не зовсім готові до цього, і ми завжди можемо зробити щось на зразок платформи з екіпажем за бажанням", - сказав він.

Питання щодо майбутнього програми NGAD почали виникати минулого місяця після того, як офіційні особи ВПС відмовилися взяти на себе зобов’язання будувати винищувач шостого покоління. Військово-повітряні сили минулого року оголосили, що цього року вони виберуть конструктора для NGAD, у якому беруть участь Lockheed Martin і Boeing, але цей графік може бути підвішеним, оскільки служба переглядає конструкцію літака.

За словами Кендалла, нинішні проекти NGAD були засновані на дослідженні, яке було замовлено в 2014 році, і програмі експериментальних літаків, яка почалася роком пізніше, і з тих пір можливості супротивників змінилися.

"Одна з речей, яка змінилася, - це вразливість наших аеродромів або, принаймні, загроза нашим аеродромам. Китай створив величезну кількість крилатих, балістичних, а тепер і гіперзвукових ракет, націлених на наші аеродроми. Таким чином, здатність вижити на великому аеродромі є для нас проблемою", - сказав Кендалл.

Інші міркування включають розміщення бойових безпілотників, які літатимуть разом із винищувачами, і те, як це може вплинути на дизайн NGAD і збільшити винищувальні сили служби.

"Ми хочемо переконатися, що маємо правильну концепцію. Ми витратимо трохи часу, щоб переконатися, що ми це зробимо, перш ніж взяти на себе головне зобов’язання, найбільше зобов’язання в будь-якій даній програмі розробки, яке полягає в тому, щоб почати проектування та розробку для виробництва", – сказав Кендалл.