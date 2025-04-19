США призупинили розгляд нової військової допомоги Україні – NYT

Експерти попереджають, що Трамп хоче "закрити питання" України.

У Вашингтоні наразі практично не ведеться серйозних обговорень щодо нового пакета військової допомоги Україні.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на американських законодавців, які підтримують Київ, це питання поки відкладене до моменту повного вичерпання чинної підтримки, наданої ще адміністрацією Джо Байдена.

Водночас у Європі зазначають, що Сполучені Штати досі не підтвердили наміри продовжити масштабний обмін розвідданими з Україною. Саме така співпраця є ключовою для здійснення точкових ударів по російських військових об'єктах та інфраструктурі.

У політичних колах США все частіше обговорюють не стільки нові зобов’язання перед Україною, скільки потенційні вигоди для Вашингтона. Після перепалки в Овальному кабінеті обидві сторони почали перегляд угоди про американські інвестиції в Україну, зокрема щодо доступу до родовищ корисних копалин, включаючи рідкоземельні. Переписування документа тривало майже півтора місяці, адже початкову версію так і не підписали.

Цього тижня президент США Дональд Трамп і міністр фінансів Скотт Бессент заявили про готовність підписати оновлену версію угоди вже наступного четверга.

Однак, за даними джерел, справжнім стратегічним пріоритетом Трампа є домовленість із росією. Для цього, на думку його оточення, необхідно спершу "закрити" українське питання ‒ шляхом припинення вогню або повного виведення теми з порядку денного.

У низці нещодавніх інтерв’ю, зокрема в розмові з журналістом Такером Карлсоном, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф озвучив бачення майбутніх відносин США з росією, яке передбачає фактичну нормалізацію. Відповідаючи на запитання про амбіції очільника кремля владіміра путіна щодо України та колишніх радянських республік, Віткофф висловив переконання, що москва не має наміру захоплювати ці території.

"Навіщо їм поглинати Україну? Це було б як окупувати Газу", ‒ сказав він. Таке порівняння викликало здивування серед європейських посадовців, адже сам путін неодноразово публічно заявляв про своє прагнення "повернути" Україну, посилаючись на історичну спадщину імперської росії.

За останні два десятиліття росія вторглася в Грузію, окупувала Крим та частину Донецької і Луганської областей, а також, всупереч попереднім заявам, розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Після останніх заяв Трампа та держсекретаря Марко Рубіо в США постає ключове питання: чи планують Сполучені Штати передати всю відповідальність за оборону України самій Україні та її європейським партнерам, у той час як Трамп намагатиметься зблизитися з москвою, вказують журналісти.

Експерти скептично оцінюють перспективи такого курсу. Зокрема, сумніви викликає готовність кремля до зміни стратегічних орієнтирів. путін активно підтримує співпрацю з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю ‒ державами, які надають росії технології, безпілотники та військову допомогу.

"Навіть якщо спроби Трампа налагодити контакт із путіним призведуть до тимчасового потепління, глибинна недовіра кремля до Заходу залишає мало шансів на справжнє примирення. путін не може бути впевнений, що Трамп зможе переконати європейських лідерів відновити діалог з москвою. До того ж, у 2028 році у США може знову змінитися адміністрація ‒ і це може обернутися черговим політичним розворотом на 180 градусів", ‒ зазначив директор Carnegie Russia Eurasia Center Александр Ґабуєв у статті для Foreign Affairs.