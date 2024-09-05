США публічно засудять росію за втручання у президентські вибори 2024 року

У центрі звинувачень буде Russia Today.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує 4 вересня публічно звинуватити рф у намаганні вплинути на цьогорічні президентські вибори в США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на шість джерел.

Зазначається, що кремль через онлайн-медіа поширює дезінформацію серед американських виборців. Очікується, що Вашингтон зробить низку кроків, спрямованих на протидію російським зусиллям. Планується публічне засудження Білим домом цих дій та оголошення Мінʼюстом юридичних заходів проти таємної кампанії москви.

Журналісти додають, що у центрі заяви Білого дому буде російська державна медіамережа Russia Today (RT), яка в основному працює поза межами рф. Американські посадовці вважають RT ключовою частиною пропаганди кремля.

Також США оголосять російське "Агентство соціального дизайну" ще одним джерелом російської пропаганди. Американський Мінфін вже наклав на неї санкції за адміністрування сайтів фейкових новин у Європі на замовлення російського уряду.

Раніше AP повідомляло, що кремль розгорнув кампанію із дезінформації про американські президентські перегони. москва використовує комерційні російські компанії зі зв'язків із громадськістю для поширення пропаганди серед несвідомих американців.