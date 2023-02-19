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США радять Україні вже готуватися до контрнаступу — Politico

19 лютого 2023, 21:34
США радять Україні вже готуватися до контрнаступу — Politico
Польща США
США радять Україні готуватися до контрнаступу у війні проти росії, адже зброя та допомога від західних партнерів зараз надходить вільно.

Сполучені Штати Америки радять Україні готуватися до контрнаступу у війні проти росії.

Про це повідомляє Politico.

Американські посадовці вважають, що оборона України ось-ось досягне критичної фази, коли окупанти почнуть свій наступ. А Білий дім тисне на адміністрацію президента України Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення і, можливо, завдала власного контрудару. 

В адміністрації Байдена наполягають, щоб Сили оборони України готувалися вже зараз до наступу, бо допомога від США та Європи надходить вільно. Однак є побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою.

Також Politico пише, що президент США Джо Байден вже 19 лютого вирушить до Польщі, аби зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Під час свого візиту до Польщі американський лідер має наголосити на необхідності для Заходу та США тримати курс на Україну.

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