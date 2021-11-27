США розглядають два сценарії у випадку вторгнення РФ до України, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як інформує видання два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій:

З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

Другий варіант передбачає, що США піде шляхом "зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ). При цьому сценарії, США також призупинять програму військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого.

Додамо, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що намагаються відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії.

Зазначимо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.