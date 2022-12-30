США розглядають можливість постачання Україні бронетранспортерів Bradley

Українські офіційні особи попередили, що росія може готуватися до нового наступу навесні

Уряд США розглядає можливість надання Україні бойових машин Bradley в рамках подальшого пакету військової підтримки, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Остаточне рішення ще не прийнято, сказав один з співрозмовників. Коли машини будуть введені в експлуатацію, також неясно.

Київ просить союзників про танки, ракети більшої дальності, бронетехніку і системи протиповітряної оборони. Українські офіційні особи попередили, що росія може готуватися до нового наступу навесні. Крім того, тепла погода може дозволити ЗСУ знову закріпити свою перевагу, витіснивши російські війська з районів, які вони зайняли в перші дні війни.

Тим не менш, деякі союзники України не поспішають надавати Києву більш сучасне озброєння, яке він просить, побоюючись, що це може підштовхнути москву до подальшої ескалації або потенційно втягнути інші країни в конфлікт більш безпосередньо.

"Bradley забезпечать значне збільшення наземного бойового потенціалу, тому що це, по суті, легкий танк", - сказав Марк Кансіан, колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому.

Він зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. На відміну від раніше наданих М113, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою і протитанковими ракетами TOW. Сполучені Штати мають багато Bradley, хоча деякі з них старі і потребують модернізації, тому їх наявність не є проблемою.

Кансіан додав, що пройдуть місяці, перш ніж Україна зможе прийняти їх на озброєння, оскільки екіпажі та технічні фахівці повинні пройти навчання на машинах, які виробляються компанією BAE Systems PLC.