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ПОЛІТИКА

США розглядають можливість виділення $200 мільйонів для термінової підтримки України

07 березня 2024, 08:11
США розглядають можливість виділення $200 мільйонів для термінової підтримки України
Shutterstock
Зазначається, що фінансування може бути використано для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

Адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько $200 мільйонів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що фінансування може бути використано для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

На поточний момент Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних завоювань.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - пише Bloomberg.

Джерела видання вказують, що остаточного рішення ще не ухвалено. Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

СШАдопомога Україніфінансуванняармія

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