RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США розглядають питання про оголошення росії спонсором тероризму - посол

Ми використовуємо всі доступні засоби, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства
Сполучені Штати серйозно розглядають питання про оголошення росії державою-спонсором тероризму.
США розглядають питання про оголошення росії спонсором тероризму - посол Фото: СБУ
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю Радіо Свобода.
 
"Щодо оголошення росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити", - сказала Брінк.
 
Посол зауважила, що разом з партнерами та союзниками з усього світу США запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і продовжуватимуть це робити й надалі. Вона акцентувала на тому, що росію відключили від фінансування з боку міжнародних фінансових установ, перешкодили використанню заморожених коштів центробанку для погашення свого боку.
 
"Ми використовуємо всі доступні засоби, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - наголосила американський дипломат.
 
Як повідомлялося, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтримала звернення України до Конгресу з проханням визнати росію державою-спонсором тероризму та назвала путіна боягузом.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2022 13:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.