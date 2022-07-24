США розглядають питання про оголошення росії спонсором тероризму - посол

Ми використовуємо всі доступні засоби, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства

Сполучені Штати серйозно розглядають питання про оголошення росії державою-спонсором тероризму.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Щодо оголошення росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити", - сказала Брінк.

Посол зауважила, що разом з партнерами та союзниками з усього світу США запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і продовжуватимуть це робити й надалі. Вона акцентувала на тому, що росію відключили від фінансування з боку міжнародних фінансових установ, перешкодили використанню заморожених коштів центробанку для погашення свого боку.

"Ми використовуємо всі доступні засоби, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягувати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - наголосила американський дипломат.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтримала звернення України до Конгресу з проханням визнати росію державою-спонсором тероризму та назвала путіна боягузом.