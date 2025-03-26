Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США розгорнули ракетний комплекс Typhon на Філіппінах – WSJ

26 березня 2025, 11:34
США розгорнули ракетний комплекс Typhon на Філіппінах – WSJ
Фото: U.S.Army
Китай розлючений, пише видання.
США розгорнули ракетну систему Typhon на Філіппінах. Це розлютило Китай, адже тепер в американців є доступ до ключових об'єктів Пекіна.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Минулого року армія США перемістила Typhon на базу на острові Лусон. Це перше з часів холодної війни розгортання подібної наземної системи за межами США. Typhon є відповіддю на нарощування Китаєм ракет середньої дальності в Тихому океані. У разі конфлікту система допоможе захистити Філіппіни та Тайвань від Китаю.
 
Пекін негативно відреагував на розгортання, звинувативши США та Філіппіни у загостренні гонки озброєнь.
 
"Китай не буде сидіти склавши руки, коли його інтересам безпеки завдано шкоди або під загрозу", - заявило МЗС Китаю.
 
росія також засудила цей крок, порівнявши його з розміщенням ракет Pershing II у 1983 році, що тоді викликало масові протести.
 
Typhon може запускати ракети "Томагавк" із дальністю 2000 км, що дозволяє вражати об'єкти в Південно-Китайському морі та на узбережжі Китаю. Standard Missile 6 (SM-6) може знищувати кораблі, літаки та перехоплювати ракети, зокрема гіперзвукові.
 
Філіппіни дозволили продовжити розгортання системи, а місцеві військові розглядають її придбання. Президент Фердинанд Маркос-молодший підтримує військове співробітництво зі США, що посилило напругу з Китаєм. Маркос заявив, що може прибрати Typhon, якщо Китай припинить агресію в Південно-Китайському морі.
 
Видання зазначає, що розгортання Typhon стало важливим тестом для адміністрації Трампа.
 
"Ми довели стримуючий ефект MRC за допомогою динамічного розгортання на Філіппінах і з нетерпінням чекаємо всіх майбутніх можливостей прогнозування потужності!" - заявив міністр армії Ден Дрісколл.
 
Деякі радники Трампа, зокрема Ендрю Баєрс, вважають, що США мають зменшити присутність у регіоні.
 
Пекін бачить у Typhon загрозу, навіть попри те, що система поки не оснащена ракетами. Це підвищує ризики ескалації, наголошує аналітик Дженніфер Кавана:
 
"Сама наявність системи спричиняє ці ризики ескалації".
 
Наразі залишається невизначеність щодо подальшої долі Typhon та її ролі в американсько-китайському протистоянні.
СШАКитайвійна в Україні

Останні матеріали

Пропагандони Кремля марять. Планування російсько-американської війни проти
Політика
Пропагандони Кремля марять. Планування російсько-американської війни проти "сатанинської" Європи – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 березня 2025, 12:39
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Технології
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2025, 02:35
росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється