США розгорнули ракетний комплекс Typhon на Філіппінах – WSJ

Китай розлючений, пише видання.

США розгорнули ракетну систему Typhon на Філіппінах. Це розлютило Китай, адже тепер в американців є доступ до ключових об'єктів Пекіна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Минулого року армія США перемістила Typhon на базу на острові Лусон. Це перше з часів холодної війни розгортання подібної наземної системи за межами США. Typhon є відповіддю на нарощування Китаєм ракет середньої дальності в Тихому океані. У разі конфлікту система допоможе захистити Філіппіни та Тайвань від Китаю.

Пекін негативно відреагував на розгортання, звинувативши США та Філіппіни у загостренні гонки озброєнь.

"Китай не буде сидіти склавши руки, коли його інтересам безпеки завдано шкоди або під загрозу", - заявило МЗС Китаю.

росія також засудила цей крок, порівнявши його з розміщенням ракет Pershing II у 1983 році, що тоді викликало масові протести. Typhon може запускати ракети "Томагавк" із дальністю 2000 км, що дозволяє вражати об'єкти в Південно-Китайському морі та на узбережжі Китаю. Standard Missile 6 (SM-6) може знищувати кораблі, літаки та перехоплювати ракети, зокрема гіперзвукові. Філіппіни дозволили продовжити розгортання системи, а місцеві військові розглядають її придбання. Президент Фердинанд Маркос-молодший підтримує військове співробітництво зі США, що посилило напругу з Китаєм. Маркос заявив, що може прибрати Typhon, якщо Китай припинить агресію в Південно-Китайському морі.

Видання зазначає, що розгортання Typhon стало важливим тестом для адміністрації Трампа.

"Ми довели стримуючий ефект MRC за допомогою динамічного розгортання на Філіппінах і з нетерпінням чекаємо всіх майбутніх можливостей прогнозування потужності!" - заявив міністр армії Ден Дрісколл.

Деякі радники Трампа, зокрема Ендрю Баєрс, вважають, що США мають зменшити присутність у регіоні.

Пекін бачить у Typhon загрозу, навіть попри те, що система поки не оснащена ракетами. Це підвищує ризики ескалації, наголошує аналітик Дженніфер Кавана:

"Сама наявність системи спричиняє ці ризики ескалації".

Наразі залишається невизначеність щодо подальшої долі Typhon та її ролі в американсько-китайському протистоянні.