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США розгорнуть 24 термінали для блокування супутників Китаю та росії Bloomberg

19 липня 2024, 18:33
США розгорнуть 24 термінали для блокування супутників Китаю та росії Bloomberg
ICEYE
Перші 11 з 24 пристроїв перешкод Remote Modular Terminal будуть розгорнуті через кілька місяців у невідомих місцях.
США збираються розгорнути нову наземну систему перешкод, призначену для запобігання передачі китайськими чи російськими супутниками інформації про американські сили під час конфлікту, 
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Космічні сили Штатів.
 
Відділення космічної служби Пентагону вперше протестувало систему на початку цього року в двох різних місцях, а контроль над нею здійснювався з третьої локації. Пристрої не призначені для захисту американських супутників від китайського або російського глушіння, а для відповідальної протидії супутниковому зв'язку супротивника.
 
У тих рідкісних випадках, коли Пентагон обговорює такі космічні можливості, він намагається виокремити свою нову технологію глушіння супутників як суто оборонну і вузькоспрямовану. Це на відміну від протисупутникової ядерної зброї, яку, за словами США, розробляє росія і яка може створювати електромагнітні імпульси, що виводять з ладу супутники й порушують роботу цілих мереж зв'язку.
 
Згідно з заявою Космічних сил, перші 11 з 24 пристроїв перешкод Remote Modular Terminal будуть розгорнуті через кілька місяців, і всі вони можуть бути встановлені до 31 грудня в невідомих місцях. 
 
"Термінали "є невеликими, транспортабельними та недорогими пристроями перешкод супутникового зв’язку, які можна розгортати в суворих умовах для захисту" американських військ", — йдеться в повідомленні Управління швидких можливостей Космічних сил США.
 
За словами глави Космічного командування США Стівена Вайтінга, Китай має багато супутників на орбіті, призначених для пошуку, фіксації, відстеження, наведення на ціль, зокрема, й потенційного ураження сил США та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.
 
Тому ми повинні це розуміти й знати, що це означає для наших збройних сил”, — сказав Вайтінг, додавши, що США та їхні союзники повинні бути здатні блокувати космічні атаки на свої сили в такий спосіб, аби уникати поширення уламків у космосі. 
 
США наголошують, що їхня зброя є “відповідальною”, тобто такою, що не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу. 
 
Тим не менш, на думку директора з питань космічної безпеки і стабільності в Secure World Foundation Вікторії Самсон, це не “оборонна зброя”, а швидше обладнання призначене для удару проти потенціалу конкурентів.
СШАсупутниквійна в Україніросія окупанти

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