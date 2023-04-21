Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США розміщують війська перед можливою евакуацією посольства Судану – Politico

21 квітня 2023, 08:25
США розміщують війська перед можливою евакуацією посольства Судану – Politico
Фото: afp.com
Заступник держсекретаря США Венді Шерман сказала, що американські військові будуть перекинуті в Джибуті, щоб надати адміністрації можливість розпочати операцію з евакуації.

Пентагон розміщує військовий контингент у Джибуті в очікуванні потенційної місії з евакуації персоналу посольства США в Судані.

Про це повідомляє Politico.

"Ситуація з безпекою у столиці Судану різко погіршилась за тиждень бойових дій. Тяжкі бої в Хартумі змусили багатьох у місті з населенням 5 мільйонів осіб, у тому числі співробітників посольства США, ховатися у місцевому комплексі за вісім миль від міжнародного аеропорту", - йдеться у матеріалі.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман сказала, що американські військові будуть перекинуті в Джибуті, щоб надати адміністрації можливість розпочати операцію з евакуації.

Politico пише, що місія доставить у безпечне місце лише співробітників посольства, і що генеральної евакуації американських громадян під керівництвом військових не буде. Дехто в адміністрації США сподівається уникнути сцен, що нагадують евакуацію з Кабула у 2021 році.

"Евакуація за допомогою військових США з кожною годиною здається дедалі ймовірнішою. Аеропорт у центрі Хартума буде непрацездатний, навіть якщо він знову відкриється через пошкодження, завдані бомбардуваннями та бойовими діями. Близько 70 американських співробітників посольства не мають змоги самостійно залишити Судан", - додали в Politico.

СуданПентагонпосольство

Останні матеріали

ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється