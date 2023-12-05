США розмістять на підводних човнах протикорабельні ракети Tomahawk – Bloomberg

Ракети будуть розгорнуті на підводних човнах класу "Лос-Анджелес" і "Вірджинія".

Військово-морські сили США планують озброїти свої підводні човни протикорабельними ракетами Tomahawk у 2024 році, щоб кинути виклик Китаю, зокрема навколо Тайваню.



Про це повідомляє Bloomberg.

Версія протикорабельної ракети Tomahawk Maritime Strike, яка традиційно використовується як зброя наземного нападу, буде випущена на озброєння після 1 жовтня 2024 року. Останні моделі будуть модифіковані новою системою наведення, що дозволить їм вражати мобільну ціль у морі.



Ракети будуть розгорнуті на підводних човнах класу "Лос-Анджелес" і "Вірджинія", які можуть нести до 12 "Томагавків", хоча деякі модифіковані версії класу "Вірджинія" зможуть нести до 40.

Зі слів старшого наукового співробітника з військово-морської війни та передових технологій Брента Седлера, ця зброя має радіус дії до 1600 кілометрів.

"Велика дальність забезпечує більшу відстань від китайських ракетних сил і це ускладнить планування Китаєм блокади/вторгнення на Тайвань. Але потрібна додаткова робота, щоб спланувати, як ці ракети будуть використані, щоб перемогти сили Китаю та знищити достатню кількість кораблів, щоб перемогти у війні", - заявив він.

Стверджується, що нові морські ударні ракети вписуються у план Пентагону розгорнути тисячі безпілотників в Індо-Тихоокеанському регіоні з лютого по серпень 2025 року для протидії Китаю.