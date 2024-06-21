США розмістять свою ядерну зброю у Великій Британії

В організації ICAN повідомили про оновлення ядерного арсеналу США у п'яти країнах Європи.

Підготовка до розміщення ядерної зброї США у Великій Британії все ще триває, але її ще немає в країні.

Про це заявив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алістер Бернетт.

У жовтні 2023 року в ICAN заявили, що є дані, які свідчать, що США збираються розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії. Нагадаємо, що країна має і власний ядерний арсенал.

"США перебувають у процесі заміни своєї ядерної зброї в Європі на боєголовки нового покоління, це видно з приладів відстеження руху літаків ВПС США, призначених для транспортування цього виду зброї. США не говорять про це публічно, але оновлення арсеналу триває", – зазначив Алістер Бернетт.