США розмістять свою ядерну зброю у Великій Британії
21 червня 2024, 10:31
Фото: з вільного доступу
В організації ICAN повідомили про оновлення ядерного арсеналу США у п'яти країнах Європи.
Підготовка до розміщення ядерної зброї США у Великій Британії все ще триває, але її ще немає в країні.
Про це заявив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алістер Бернетт.
У жовтні 2023 року в ICAN заявили, що є дані, які свідчать, що США збираються розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії. Нагадаємо, що країна має і власний ядерний арсенал.
"США перебувають у процесі заміни своєї ядерної зброї в Європі на боєголовки нового покоління, це видно з приладів відстеження руху літаків ВПС США, призначених для транспортування цього виду зброї. США не говорять про це публічно, але оновлення арсеналу триває", – зазначив Алістер Бернетт.
У квітні в ICAN заявили, що країни НАТО порушать Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), розмістивши ядерну зброю в Польщі. Раніше організація закликала США виводити свою ядерну зброю з Європи, оскільки практика ядерного обміну небезпечна та збільшує ризик ескалації.
Нагадаємо, про те що Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. ще у січні писало видання The Telegraph. США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році. Повідомлення про повернення цієї зброї зʼявилося після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з росією.