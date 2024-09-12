США розмістять у ФРН ракети із дальністю 3000 кілометрів – Spiegel
12 вересня 2024, 19:53
Фото: з вільного доступу
Йдеться про балістичні ракети Dark Eagle, які ще проходять випробування і не взяті на озброєння.
Берлін і Вашингтон домовилися, що американські крилаті та балістичні ракети вперше з часів Холодної війни будуть розміщені на території Німеччини. На думку аналітиків, Пентагон хоче розмістити ракети Dark Eagle, здатні атакувати об’єкти глибоко на території росії.
Про це пише Spiegel.
У досягнутій між США та Німеччиною угоді дуже розпливчасто зазначено, що окрім крилатих ракет "Томагавк" і ракет малої дальності SM-6 планується розмістити "гіперзвукову зброю, яка зараз розробляється". Однак такі експерти, як Ульріх Кюн, керівник відділу досліджень контролю над озброєннями та нових технологій в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки (IFSH) Гамбурзького університету, впевнені: згадана гіперзвукова зброя — це балістичні ракети Dark Eagle.
Про цю зброю поки що відомо дуже мало. Нова гіперзвукова система американців складається з ракетного двигуна (розгінного пристрою) і спеціальної бойової частини, яка від’єднується, коли паливо в прискорювачі закінчується. При цьому боєголовка залишається маневреною до кінця і здатна ухилятися від спроб її перехоплення.
Вважається, що Dark Eagle може злетіти в екзосферу, яка починається на висоті близько 400 кілометрів, і мчати до своєї мети зі швидкістю понад 6000 км/год – у п’ять разів швидше за звук.
"Гіперзвукова ракета може літати ще швидше", — каже Маркус Шиллер, ракетний експерт і викладач Університету Бундесверу в Мюнхені.
"Двоє авторів з поважного лондонського аналітичного центру IISS навіть вважають, що американська зброя має радіус дії понад 3000 кілометрів. Випущені з Німеччини, ці ракети можуть досягти цілей глибоко в росії, включаючи москву", – пише Spiegel.
Втім, оприлюднена газетою мапа із накледеною дальністю ракет Dark Eagle свідчить, що вони долетять не лищше до москви, але й до Уралу.
Розробка американської гіперзвукової ракети, очевидно, була трудомісткою: під час випробувань з Dark Eagle було кілька проблем. 28 червня цього року Міністерство оборони США повідомило про успіх: сказано, що гіперзвукова ракета злетіла з наземної станції на Гавайських островах і пролетіла близько 3200 кілометрів. Планер із боєголовкою від’єднався, як було заплановано, і полетів на випробувальний полігон на Маршаллових островах.
Система дорога: у 2023 році Бюджетне управління Конгресу США оцінило вартість однієї ракети Dark Eagle у 41 мільйон доларів США.