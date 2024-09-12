США розмістять у ФРН ракети із дальністю 3000 кілометрів – Spiegel

Йдеться про балістичні ракети Dark Eagle, які ще проходять випробування і не взяті на озброєння.

Берлін і Вашингтон домовилися, що американські крилаті та балістичні ракети вперше з часів Холодної війни будуть розміщені на території Німеччини. На думку аналітиків, Пентагон хоче розмістити ракети Dark Eagle, здатні атакувати об’єкти глибоко на території росії.

У досягнутій між США та Німеччиною угоді дуже розпливчасто зазначено, що окрім крилатих ракет "Томагавк" і ракет малої дальності SM-6 планується розмістити "гіперзвукову зброю, яка зараз розробляється". Однак такі експерти, як Ульріх Кюн, керівник відділу досліджень контролю над озброєннями та нових технологій в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки (IFSH) Гамбурзького університету, впевнені: згадана гіперзвукова зброя — це балістичні ракети Dark Eagle.

Про цю зброю поки що відомо дуже мало. Нова гіперзвукова система американців складається з ракетного двигуна (розгінного пристрою) і спеціальної бойової частини, яка від’єднується, коли паливо в прискорювачі закінчується. При цьому боєголовка залишається маневреною до кінця і здатна ухилятися від спроб її перехоплення.