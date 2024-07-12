США розроблять новий авіаційний боєприпас для України

Боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для України.

Про це повідомляє Aviation Week.

У січні повітряні сили США вперше оприлюднили запит щодо ударних боєприпасів розширеної дальності – ERAM (Extended-Range Attack Munition). Мета цього - створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, який здатен летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розкриваються.

Вже у липні цього року стало відомо, що ERAM призначений для боротьби України з росією.