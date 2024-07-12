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США розроблять новий авіаційний боєприпас для України

12 липня 2024, 21:07
США розроблять новий авіаційний боєприпас для України
Боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для України.

Про це повідомляє Aviation Week.

У січні повітряні сили США вперше оприлюднили запит щодо ударних боєприпасів розширеної дальності – ERAM (Extended-Range Attack Munition). Мета цього - створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, який здатен летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розкриваються.
 
Вже у липні цього року стало відомо, що ERAM призначений для боротьби України з росією.
 
"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", – сказано в запиті на участь у тендері.
 
Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно, з метою створення прототипу і адаптації комерційного, автономного, модульного, відкритого за архітектурою транспортного засобу, який може забезпечити доступну за ціною ефективність на великих відстанях.
 
Мінімальні вимоги до ERAM:
 
має бути боєприпасом класу 500 фунтів (близько 227 кг);
оснащеним боєголовкою, здатною вражати відкриті цілі, в тому числі броньовані, з осколково-фугасною і фугасною дією.
Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 махів, а дальність польоту – понад 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Відомо, що він має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.

 

СШАвійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

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