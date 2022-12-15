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CУСПІЛЬСТВО

США розширять навчання українських військових у Німеччині. Пропонується нова тактика – NYT

15 грудня 2022, 14:35
США розширять навчання українських військових у Німеччині. Пропонується нова тактика – NYT
John Moore, BBC
Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері. Планується збільшити кількість військових та оновити тактику.
Про це повідомляє The New York Times.
 
За словами офіційних осіб, розширена підготовка дозволить американським інструкторам навчати по одному українському батальйону – приблизно від 600 до 800 військовослужбовців – щомісяця. Нині американці навчають у середньому 300 військових на місяць.
 
У рамках розширеної програми американські інструктори навчатимуть великі групи українських солдатів більш просунутій тактиці бою, у тому числі "колективним тренуванням", як-от координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки.
 
При цьому, як зазначає NYT, українські офіційні особи побоюються відводити надто багато військовослужбовців із лінії фронту для спеціальної підготовки. Але оскільки зима сповільнила темпи бойових дій на багатьох ділянках, українська сторона схвалила розширення програми.
 
Планується, що розширена програма підготовки розпочнеться вже з початку 2023 року.
 
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