США розширять список заборонених для ввозу в Китай напівпровідників

Уряд США розширить список заборонених до експорту в Китай напівпровідників, щоб перешкодити зусиллям Пекіна з розробки передових технологій для військових цілей.

Про це повідомляє Kyodo.

Цей крок США має на меті привести американські обмеження у відповідність із оновленим обмежувальним списком Японії, до якого з липня буде додано ще 23 найменування пристроїв заборонених до експорту в Китай.

Серед них різні види передового обладнання для очищення, літографії та травлення, необхідні для виробництва найбільш високоякісних типів мікросхем.

США вже повідомила Японію і Нідерланди про свої наміри, які можуть спричинити подальші тертя у відносинах між Вашингтоном і Пекіном після їхньої нещодавньої спроби домовитися посилити спілкування на високому рівні після місяців підвищеної напруженості.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Пекіну заявив, що його відверті особисті дискусії з китайськими офіційними особами досягли мети і дві найбільші економіки світу погодилися зменшити ризики випадкової провокації конфлікту між ними. Але США і далі нарощують зусилля зі зміцнення ланцюгів постачання напівпровідників та інших ключових промислових продуктів зі своїми союзниками й партнерами.

Після того, як у жовтні минулого року США оголосили про обмеження експорту до КНР деяких передових обчислювальних чіпів і супутніх товарів, адміністрація Байдена звернулася до Японії та Нідерландів, де розташовані провідні виробники обладнання для виробництва чіпів, про співпрацю, щоб перекрити доступ Китаю до високотехнологічних пристроїв. Також передбачається обмеження експорту до Китаю товарів, виготовлених в інших країнах за технологіями США.

Китай різко відреагував на такий крок США і подав скаргу до Світової організації торгівлі ще в грудні, звинувативши Вашингтон у зловживанні експортними обмеженнями під виглядом захисту національної безпеки.