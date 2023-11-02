США розширили санкції проти росії

Уряд США оголосив про введення санкцій проти 130 осіб і компаній, серед яких розробник дронів "Ланцет"

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

"Новий пакет санкцій спрямований проти ВПК росії і структур, які його підтримують", - йдеться в повідомленні.

До списку обмежень потрапили:

- Захаров Александр В'ячеславович - конструктор дрона-камікадзе "Ланцет";

- Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник міністра торгівлі рф;

- Євтухов Віктор Леонідович - заступник міністра торгівлі рф.

Нові обмеження запровадили проти таких юридичних осіб:

МДТУ імені М. Е. Баумана;

Науково-технічний центр "Газпром нафти";

Підприємство "Газпром нафта — Каталітичні системи";

ФАУ "Роскапстрой"; СПГ-завод "Арктик

СПГ-2";

Корпорації "Аеон".

Крім цього, під санкції потрапили ХКФ-банк, "Російський стандарт", ВБРР, Абсолют банк, АФК "Система", венчурний фонд Sistema SmartTech і компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу та Сінгапуру.

Санкції також торкнулися громадян Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії і Туреччини.