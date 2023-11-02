США розширили санкції проти росії
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.
"Новий пакет санкцій спрямований проти ВПК росії і структур, які його підтримують", - йдеться в повідомленні.
До списку обмежень потрапили:
- Захаров Александр В'ячеславович - конструктор дрона-камікадзе "Ланцет";
- Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник міністра торгівлі рф;
- Євтухов Віктор Леонідович - заступник міністра торгівлі рф.
Нові обмеження запровадили проти таких юридичних осіб:
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МДТУ імені М. Е. Баумана;
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Науково-технічний центр "Газпром нафти";
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Підприємство "Газпром нафта — Каталітичні системи";
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ФАУ "Роскапстрой"; СПГ-завод "Арктик
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СПГ-2";
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Корпорації "Аеон".
Крім цього, під санкції потрапили ХКФ-банк, "Російський стандарт", ВБРР, Абсолют банк, АФК "Система", венчурний фонд Sistema SmartTech і компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу та Сінгапуру.