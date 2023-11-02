Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США розширили санкції проти росії

02 листопада 2023, 17:02
США розширили санкції проти росії
Фото: з відкритих джерел
Уряд США оголосив про введення санкцій проти 130 осіб і компаній, серед яких розробник дронів "Ланцет"

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.  

"Новий пакет санкцій спрямований проти ВПК росії і структур, які його підтримують", - йдеться в повідомленні.

До списку обмежень потрапили:

- Захаров Александр В'ячеславович - конструктор дрона-камікадзе "Ланцет";

- Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник міністра торгівлі рф;

- Євтухов Віктор Леонідович - заступник міністра торгівлі рф.

Нові обмеження запровадили проти таких юридичних осіб: 

  • МДТУ імені М. Е. Баумана; 

  • Науково-технічний центр "Газпром нафти"; 

  • Підприємство "Газпром нафта — Каталітичні системи"; 

  • ФАУ "Роскапстрой"; СПГ-завод "Арктик 

  • СПГ-2"; 

  • Корпорації "Аеон". 

Крім цього, під санкції потрапили ХКФ-банк, "Російський стандарт", ВБРР, Абсолют банк, АФК "Система", венчурний фонд Sistema SmartTech і компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу та Сінгапуру.

Санкції також торкнулися громадян Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії і Туреччини.
РосіяСШАсанкції

Останні матеріали

Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється