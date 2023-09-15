США розслідуватимуть діяльність Starlink через відмову Маска у запиті України – Bloomberg

У Сенаті США наголошують, що Ілону Маску не належить останнє слово у питанні національної безпеки.

Комітет Сенату США у справах збройних сил досліджує питання національної безпеки через діяльність Starlink. Це спричинено рішенням американського мільярдера Ілона Маска не розширювати приватну супутникову мережу для допомоги українським атакам на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова комітету Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink виявили серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням.

"Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків", – сказав він.

SpaceX Маска також стала великим підрядником США, запускаючи супутники-шпигуни для Міністерства оборони та керуючи мережею Starlink. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар.

Рід сказав, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та "негабаритну роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія". Сенаторів хвилює, чому це рішення не було прийнято кимось в уряді.

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – сказав Рід.

Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Жанна Шахін з Нью-Гемпшира та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міністерства оборони відповіді, чому саме Маск, а не урядовець США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Раніше Ілон Маск заявив в All-In Podcast, що він би продовжив Starlink для українців у Криму, якби президент Джо Байден доручив йому це зробити, але такої директиви не було. За його словами, спочатку супутникова мережа була вимкнена у Криму через санкції США проти росії.

Шахін і Воррен планують надіслати листа міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні. Про це сказав помічник Конгресу, який побажав залишитися неназваним для обговорення внутрішніх дискусій. Він зауважує, що комісія ще не починає офіційне розслідування, а лише збирає інформацію.

Як зауважила Шахін, під час секретних брифінгів вона запитувала представників адміністрації про контроль за використанням Starlink в Україні. Проте відповіді, на жаль, не отримала.